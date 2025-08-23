Hastanede Klimasız Doğum: 46 Bin TL Ödeyip Vantilatörle Hizmet Aldılar

Hatay'da hizmet veren Özel Mozaik Hastanesi'nde evladının doğumu için 46 bin TL ödeme yapan Hikmet Karaoğlan, kavurucu sıcakta klimanın çalışmadığının söylenerek vantilatör çalıştırılmasına tepki gösterdi.

Antakya ilçesinde yaşayan vatandaş Hikmet Karaoğlan, hamile eşiyle birlikte sabah saatlerinde doğum için Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan Özel Mozaik Hastanesi'ne başvurdu. Özel Mozaik Hastanesi'ne giden Karaoğlan çifti, 3'üncü çocuklarının heyecanıyla hastanede beklemeye başladı. Başarılı geçen doğumun ardından Karaoğlan çiftçi, yeni doğan bebekleriyle birlikte hastanede bulunan 1321 numaralı odaya geçtiler. Odaya yerleştiklerinde klimanın yerine vantilatörün çalıştığını fark eden çift, duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Klimanın arızalı olduğu cevabını alan çift, doğum ve oda ücreti olarak 46 bin 400 TL ödedikleri hastaneye tepki gösterdiler.

"Oda klimasından sıcak hava geliyor ve bir vantilatör koymuşlar, oda için 46 bin 400 TL ödeme yaptık"

Yaşadıklarını anlatan Hikmet Karaoğlan, "Bugün sabah 8 civarlarında eşimle beraber Allah'ın izniyle üçüncü çocuğumuzu kucağımıza almak için Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne geldik. Odamızı ayırdılar. Doğum için bizden 46 bin TL ödeme yapmamızı istediler. Odaya geçtiğimizde odada bir vantilatör olduğunu gördüm. Yönetime vantilatörün neden çalıştığını ve klimalar neden sıcak hava veriyor diye sordum. Hastanede merkezi sistem var ve elektrik zayıf diye kaldırmıyor, klimaların arızalı olduğunu söyledi. Ben onlara sizin odanız neden serin diye sorduğumda bana, kendi odalarının ayrı olduğunu söyledi. Doktorların odası ve koridorlar buz gibiyken hasta odası neden sıcak ben onu anlamadım. Merkezi sistem olan bir yerde genel olarak hepsinin arızalı olması gerekir. Oda klimasından sıcak hava geliyor ve bir vantilatör koymuşlar. Oda için 46 bin 400 TL ödeme yaptık. Ben buradan Sağlık Bakanlığına tüm yetkililere sesleniyorum. Ben Özel Mozaik Hastanesinin; modern, güzel ve kaliteli bir hastane olduğunu zannediyordum ama buraya son gelişim olsun. Bundan sonra da kesinlikle ben bu hastaneye gelmeyeceğim. Böyle bir hastanede deprem bölgesinde tek bir hastanenin bu şekilde olması bizleri üzmüştür" dedi.

"Tek çekim olarak 46 bin TL ödeme yaptık ama hizmet sıfır, biz 2025 yılındayız ama klimalar çalışmıyor"

2025 yılında Özel Mozaik Hastanesi'nde klimanın çalışmadığını ama oda ücretini aldıklarını söyleyen Karaoğlan, "Ücreti peşin aldılar. Kartla tek çekim olarak çektirdim. Tek çekim olarak 46 bin TL ödeme yaptık ama hizmet sıfır. Biz 2025 yılındayız ama klimalar çalışmıyor. Karşılığında bana cevap veriyor. Elektrik zayıf geliyor. Arızalı olduğunu söylediler ama ne yazık ki ben inanmadım. Yetkililer gelip araştırma yapsın ki bu klimalar arızalı olsaydı bu arızanın yönetim tarafından veya başhekim tarafından bir an önce onarım olması gerekir. Ne yazık ki bence bunlar hem çok para alıp hem de bu şekilde insanları mağdur ediyorlar. Tasarruf ederek daha çok para kazanmak istiyor. Paramızı verdik ama paranın karşı bir hizmet istedik. Ne yazık ki bu hizmeti göremedik. Ben bundan dolayı bu hastanenin bu şekilde devam etmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY