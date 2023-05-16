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Hastanede çalışan engelli personeller unutulmadı

Hastanede çalışan engelli personeller unutulmadı

Yerel Haberler

Aydın Devlet Hastanesi yönetimi, Engelliler Haftası çerçevesinde hastanede çalışan engelli personeller ile bir araya geldi.

Aydın Devlet Hastanesi yönetimi, Engelliler Haftası çerçevesinde hastanede çalışan engelli personeller ile bir araya geldi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan engelli çalışanlarla hastane yöneticileri bir araya geldi.

Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Engelli olmak bir engel değildir, sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Sevgi varsa engel yoktur" parolasıyla bir araya geldiğimiz engelli çalışma arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve engelsiz bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak kurum olarak öncelikli gayelerimizdendir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Devlet Hastanesi Engelliler Haftası Yerel Haberler

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