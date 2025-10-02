Haberler

Harıbülbül Kültür Topluluğu açıldı, Karabağ'ın ruhu Kütahya'da yaşatılıyor

Harıbülbül Kültür Topluluğu açıldı, Karabağ'ın ruhu Kütahya'da yaşatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan Harıbülbül Kültür Topluluğu, 1 Ekim 2025 tarihinde kampüs içerisinde açılış standı kurarak resmi olarak faaliyetlerine başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan Harıbülbül Kültür Topluluğu, 1 Ekim 2025 tarihinde kampüs içerisinde açılış standı kurarak resmi olarak faaliyetlerine başladı.

Tanıtım standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçilere topluluğun hedefleri, faaliyet planları ve isminin taşıdığı kültürel anlam hakkında bilgiler verildi.

Topluluk Başkanı Samir Khudaverdiyev, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Topluluğumuzun ismini, Karabağ'ın incisi ve Türk dünyasının kültürel başkenti olan Şuşa'da yetişen Harıbülbül çiçeğinden aldık. Bu çiçek, 2. Karabağ Savaşı'nın sembolüdür. Şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını ve vatan sevgisini simgeler. Biz de bu değerleri üniversitemizde yaşatmak, anlatmak ve paylaşmak için bu yola çıktık."

Khudaverdiyev ayrıca, yalnızca bir topluluk kurmak değil; aynı zamanda üniversite ve Kütahya'ya kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebileceği, kökleriyle bağ kurabileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. DPÜ'nün en gözde, en aktif kültür topluluklarından biri olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Açılışa katılan Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov ise topluluğun kuruluşundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

"Harıbülbül Kültür Topluluğu'nun her zaman destekçisi olacağız. Bu topluluk, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliği üniversite gençliği üzerinden daha da güçlendirecek. Karabağ'ın tarihi ve kültürel haklı davasının tanıtılmasında çok önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

İdrisov ayrıca, Topluluk Başkanı Samir Khudaverdiyev'e teşekkür ederek tüm öğrencilere başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.