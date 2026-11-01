Halk oyunları antrenörleri Kars'ta 2027 faaliyet programı seminerinde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2027 yılı faaliyet programı kapsamında Kars'ta düzenlenen Antrenör Gelişim ve Vize Semineri başarıyla tamamlandı. Seminere katılan antrenörler, halk oyunları alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşarak mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2027 yılı faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde, halk oyunları antrenörleri bir araya geldi. Eğitim ve bilgi paylaşımının ön planda tutulduğu programda, antrenörlerin mesleki bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve halk oyunları alanındaki çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesi amaçlandı.

Antrenörlerin gelişimine katkı sunmak ve federasyonun faaliyetleri doğrultusunda eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlenen seminerde, katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Programın, halk oyunlarının doğru tekniklerle öğretilmesi, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Halk oyunlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılmasında önemli görev üstlenen antrenörlerin mesleki gelişimlerine katkı sunan seminer, katılımcıların bir araya gelmesiyle verimli bir eğitim programı olarak tamamlandı.

Seminerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, eğitim görevlilerine ve programa katılım sağlayan tüm antrenörlere teşekkür edildi.

Halk oyunlarının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, bu değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı