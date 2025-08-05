Haliliye Kaymakamı, Tarım ve Hayvancılık Projelerini İnceledi

Haliliye Kaymakamı, Tarım ve Hayvancılık Projelerini İnceledi
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Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Şenocak Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk elinde ıslah projesi ve uygulama çiftliğini ziyaret ederek, hayvan sağlığı ve aşılama programları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında 974 küçükbaş hayvan incelemesi yapıldı ve ilçedeki hayvancılığın önemi vurgulandı.

Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar kapsamında Şenocak Mahallesi'nde bulunan halk elinde ıslah projesi-ivesi uygulama çiftliğini ziyaret etti.

Kaymakam Şahin'e ziyaret sırasında Haliliye İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner, teknik personel ve Çamlıdere Mahalle Muhtarı Halit Kaya eşlik etti.

Çiftçi Mehmet Emin Kaya'ya ait işletmede bulunan 974 küçükbaş hayvanı yerinde inceleyen Şahin, yürütülen ıslah çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyarette ayrıca şap, brucella, veba, koyun-keçi çiçek ve mavi dil gibi bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı yürütülen aşılama programları ile doğaya bırakılan pelet yem aşıları sayesinde kuduz hastalığının önlenmesine yönelik faaliyetler hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Haliliye'de toplam 504 bin 897 küçükbaş ve büyükbaş hayvan bulunduğu bilgisinin paylaşıldığı ziyarette, bu potansiyelin korunması ve geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların önemi vurgulandı.

Kaymakam Şahin, yaptığı açıklamada ilçede hayvancılığın tarım kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Halk elinde ıslah çalışmasının iyi örneklerinden biri olan çiftliğimizi ziyaret ettik. İlçemizde hayvancılıkta tarım kadar önemli olduğunu ilçe tarım müdürlüğümüzün veterinerleriyle birlikte çalıştığını göstermek için bu gün buradayız. Emin Bey bizlere çiftliğini gezdiriyor, bu cins koyunları seviyoruz ve daha iyi nesiller yetiştirmek için bu tür çiftçilerimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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