Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Halit Güner Hakkari'de Toprağa Verildi

İstanbul'da halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren 40 yaşındaki Halit Güner, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da 2 gün önce arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Halit Güner aniden fenalaştı. Durumun farkına varan arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Güner'i hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Güner'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yüksekova'ya getirildi. İlçeye bağlı Adaklı köyünde kılınan cenaze namazının ardından Halit Güner'in cenazesi gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. - HAKKARİ