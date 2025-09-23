Haberler

Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Halit Güner Hakkari'de Toprağa Verildi

Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Halit Güner Hakkari'de Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 40 yaşındaki Halit Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.

İstanbul'da halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren 40 yaşındaki Halit Güner, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da 2 gün önce arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Halit Güner aniden fenalaştı. Durumun farkına varan arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Güner'i hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Güner'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yüksekova'ya getirildi. İlçeye bağlı Adaklı köyünde kılınan cenaze namazının ardından Halit Güner'in cenazesi gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.