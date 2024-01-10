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Hakkari-Van kara yolunda radarla hız denetimi yapıldı

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari-Van kara yolunda radarla hız denetimi uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari- Van kara yolunda radarla hız denetimi uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Hakkari-Van kara yolu üzerinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı. 15.00-16.30 saatleri arasında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan radarla hız denetimi uygulaması kentin birçok noktasında devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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