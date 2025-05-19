Hakkari'nin Halk Oyunları Kulüpleri Bölge Şampiyonu Oldu

Hakkari'nin Halk Oyunları Kulüpleri Bölge Şampiyonu Oldu
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Hakkari Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulübü ve Yüksekova Kış Sporları Spor Kulübü, Elazığ'da düzenlenen Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda gençler kategorisinde bölge şampiyonu olarak Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından Elazığ'da düzenlenen ve 5 ilin katılımıyla gerçekleşen Halk Oyunları Bölge Yarışmasında, Hakkari'den iki kulüp büyük bir başarıya imza attı.

Hakkari Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulübü ile Yüksekova Kış Sporları Spor Kulübü, gençler kategorisinde bölge şampiyonu olarak 14-25 Haziran tarihlerinde Şanlıurfa'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Hakkari kültürünü en güzel şekilde sahneye taşıyan ekipler, izleyicilerden tam not alırken jüri tarafından da yüksek puanlarla ödüllendirildi.

THOF Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Zerek, Hakkari'nin son derece zengin bir kültüre sahip olduğunu belirterek, bu kültürün tanıtımı ve yaşatılması adına büyük çaba gösterdiklerini ifade etti. Zerek, bölge şampiyonu olan kulüpleri tebrik ederek, Türkiye finalinde de başarılar diledi.

Şanlıurfa'da yapılacak olan final yarışmasında Hakkari'yi temsil edecek olan ekipler, kentte büyük bir gurur ve heyecan oluştururken, final hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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