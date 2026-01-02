Hakkari Kara Teslim Oldu: 110 Köy ve 247 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kent genelinde 110 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, iki gün boyunca aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından adeta kara teslim oldu. Günün ağarmasıyla birlikte karın etkileri tüm ilçede hissedilirken, günlük yaşam büyük ölçüde aksadı. İlçe genelinde araçlar tamamen karla kaplandı, evlerin önleri kar yığınlarıyla doldu. Kaldırımlarda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, birçok mahallede ulaşım güçlükle sağlandı. Çarşı merkezinde de durum farklı olmadı. Esnaf, sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerlerinin önünü küreklerle temizleyerek dükkanlarını açmaya çalıştı.

Yoğun kar yağışı yalnızca Yüksekova'yı değil, Hakkari genelini de olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre, il genelinde 110 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Gece saatlerinde karın ağırlığına dayanamayan birçok halı sahanın tavanı çökerken, olası risklere karşı bazı esnaf iş yerlerinin çatılarını temizledi. Çatılarda oluşan buz sarkıtları ise vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde dükkanının önünü temizleyen esnaf Menav Doğan, bu yıl kar yağışının yoğun geçtiğini belirterek, "Bu sene kar epey yağdı. Kar bizim memleketimizin bir gerçeği. Birkaç yıldır bu kadar yağmıyordu. Kar berekettir ama esnaf olarak mağdur olduk, müşteri yok" dedi. Çatısını temizleyen Ayhan Öztekin ise, "Gece saatlerinde bazı çatılar çöktü. Biz de erken saatlerde çatılarda biriken karları temizliyoruz. Buz sarkıtları çok fazla. Vatandaşlarımız dikkatli olsun ve çatılarını temizlesin. Kar bizim memleketimizin bir gerçeği" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşları çatı çökmeleri, buz sarkıtları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.