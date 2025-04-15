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Hakkari'de Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı Gerçekleşti

Hakkari'de Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı Gerçekleşti
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Hakkari ile İran'ın Urmiye kenti arasında düzenlenen '56. Alt Güvenlik Komite Toplantısı', Hakkari Valisi Ali Çelik'in katılımıyla yapıldı. Toplantıda sınır güvenliği, ticaret geliştirme ve gümrük işlemleri gibi konular ele alındı.

Hakkari ile İran'ın Urmiye kenti arasında düzenlenen "56. Alt Güvenlik Komite Toplantısı", Hakkari Valisi Ali Çelik'in katılımıyla yapıldı.

Vali Ali Çelik ve beraberindekiler tarafından çiçek takdim edilerek karşılanan Urmiye heyet başkanı Resul Mukabili ile Urmiye Sınır Karakol Komutanı ve Hudut Alay Komutanı Binbaşı Ali Arabi'nin öncülüğündeki grubun katılımıyla valilikte toplantı yapıldı. Toplantıda, iki ülke arasında sınır güvenliği, ticaretin geliştirilmesi, gümrük işlemleri ve bölgesel işbirliğini artırmaya yönelik konular ele alındı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, jandarma ve emniyet yetkilileri katıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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