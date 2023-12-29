Hakkari'de şehit düşen askerler için mevlit programı düzenlendi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 12 kahraman asker için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidinde, öğrencilerce okunan hatim ve mevlidin ardından hatmi şeriflerin duasını okulun meslek dersleri öğretmeni Salih Çoşan yaptı. Kılınan ikindi namazından sonra cemaate İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lokum ikramı yapıldı.

Mevlit programına katılan Vali Çelik, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileyerek, okulun düzenlediği programın çok anlamlı olduğunu vurguladı. Vali Çelik, "Şehitlik, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebedir. İnşallah hainlerin bu yaptıkları ayaklarına dolanacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle milletimiz her zorluğun üstesinden gelecektir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehitlerimiz, vatan uğruna canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet ettiler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı göstermek hepimizin görevidir. Bu programda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. - HAKKARİ