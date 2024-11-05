Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Nohutlu Pilav Satarak Ailesini Geçindiriyor

Hakkari'de Nohutlu Pilav Satarak Ailesini Geçindiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Atsız, soğuk hava ve yağmur altında naylon altında nohutlu pilav satarak geçimini sağlıyor. 15 yıldır bu işi yapan Atsız, hava koşulları nedeniyle zorluklar yaşadığını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Atsız, soğuk hava ve yağmur demeden naylon altında nohutlu pilav satarak evini geçindiriyor.

Yaz kış demeden, özel yaptırdığı araçla her gün ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde evini geçindirmek için nohutlu pilav satan Atsız, 15 yıldır bu işi yapıyor. Yaz boyunca hava şartlarının iyi olmasından dolayı satışlarını rahat yapan Atsız, havaların soğumasıyla zorlandığını belirtti. Havaların soğuk ve yağmurdan dolayı kaldığı noktayı naylonla kapatan Atsız, müşterilerine soğuk havada nohutlu pilav satarak geçimini sağlıyor.

15 yıldır bu işi yaptığını belirten Muzaffer Atsız, "Yaz boyunca rahattım çünkü hava şartları iyiydi. Geç saatlere kadar iş yapıyordum. Soğuk hava ve yağmurların başlamasıyla zorlanıyorum. Yağmur ve soğuk havadan korumak için arabamın üzerine naylon çektim. Allah razı olsun, müşterilerim yine geliyor. Mecburum bu soğukta çalışmaya çünkü ailemi geçindirmek zorundayım. Allah herkese helal kazanç nasip eylesin. Bizim de işimiz budur" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

Yeni kayyum sinyali mi verdi? Sarf ettiği cümle toplantıya damga vurdu

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.