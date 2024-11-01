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Hakkari'de KÖYDES 2024 Projeleri Değerlendirildi

Hakkari'de KÖYDES 2024 Projeleri Değerlendirildi
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, KÖYDES 2024 yılı 3. dönem il tahsisat komisyon değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Hakkari'ye tahsis edilen ödenekle 55 proje hakkında görüşüldü ve projelerin detayları değerlendirildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Başkanlığında KÖYDES 2024 yılı 3. dönem il tahsisat komisyon değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Ali Çelik başkanlığında; Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla KÖYDES 2024 yılı 3. dönem il tahsisat komisyon değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda; 25 Aralık 2023 tarih ve 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 10. Maddesi ile 31 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/8588 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Hakkari' ye tahsis edilen milyon bin TL tutarındaki ödenek kapsamında Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde planlanan 55 proje ve yedek projeler hakkında görüşme sağlandı. 31 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/8588 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesinin 11'inci maddesi gereği toplam ödeneğin yüzde 30'una kadar ortak alım işler için ödenek tahsis edilebileceği aktarılırken; kalan ödeneklerle 17 yol, 27 içme suyu, 9 tarımsal sulama suyu ve 2 atık su projesi olmak üzere 55 projenin bir kısmının tamamlanarak bir kısmının ise yapımının devam ettiği belirtildi. Tarımsal sulama suyu, yol standartlarının geliştirilmesi, kanalizasyon yapım işi ve içme suyu tesis geliştirmeleri gibi Merkez ve İlçelerimizde planlanan projelerin detaylarının değerlendirildiği toplantı sonrasında Vali Çelik, katılımcılara çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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