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Hakkari'de cevizler yol olmayan Dağlıca'da at ve katır sırtında taşınıyor

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Hakkari'de cevizler yol olmayan Dağlıca'da at ve katır sırtında taşınıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünün Üçkardeşler mezrasında hasadı yapılan cevizler, motorlu taşıt ulaşımı olmayan sarp arazide at ve katır sırtında taşınıyor. Üreticiler, ürünü doğrudan pazara ulaştıramadıkları için emeklerinin katbekat arttığını söylüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak ve İran sınır hattındaki zorlu coğrafyasıyla bilinen Dağlıca köyünün Üçkardeşler mezrasında hasadı yapılan cevizler, at ve katır sırtındın taşınıyor.

Yüksek dağlar arasında yer alan ve motorlu taşıtların ulaşımına imkan tanımayan sarp arazide, köy sakinleri her yıl bu dönemde mesaiye koyuluyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerine giden üreticiler, ağaçlardan topladıkları cevizleri özenle torbalara dolduruyor. Araç yolunun bulunmadığı bölgede yük taşımanın tek çaresi olan atlar ve katırlar, bu zorlu mesaide köylünün en büyük yardımcısı oluyor. Torbalara konulan cevizler, sarp patikalardan at ve katır sırtında saatler süren zorlu bir yolculukla köye ulaştırılıyor.

Ceviz hasadını ve bölgedeki yaşam mücadelesini anlatan köy sakinleri, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

"Burası dağların merkezi, coğrafyamız çok sarp ve çetin. Arabaların gitmediği, yolun bulunmadığı bu dağlık mezrada her işimizi geleneksel yöntemlerle yapmak zorundayız. Hasat dönemi bizim için hem bereketli hem de oldukça yorucu geçiyor. Ağaçlardan indirdiğimiz cevizleri torbalara koyup atların ve katırların sırtına yüklüyoruz ki köye taşıyabilelim. Ne yazık ki ürünümüzü doğrudan pazara ulaştıramıyoruz, bu da emeğimizi katbekat artırıyor. Bütün zorluklara rağmen atalarımızdan kalan bu geleneği sürdürüyor, dağların arasında bu çetin coğrafyada ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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