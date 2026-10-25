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Hakkari'de arıcılara yüzde 75 hibeyle 262 elektrikli çit seti dağıtıldı

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Hakkari'de arıcılara yüzde 75 hibeyle 262 elektrikli çit seti dağıtıldı
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Hakkari'de 'Çit Çektim Arılarım Güvende' projesi kapsamında arıcılara yüzde 75 hibe desteğiyle güneş panelli elektrikli tel çit seti verildi. 2024'te 72, 2025'te 90 ve 2026'da 100 setin dağıtıldığı projede toplam 262 set üreticilere kazandırıldı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ın katılımıyla "Çit Çektim Arılarım Güvende" projesi kapsamında 262 arıcıya güneş panelli elektrikli tel çit seti desteği sağlandı.

Hakkari'de arıcılık faaliyetlerinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen "Çit Çektim Arılarım Güvende" projesi kapsamında üreticilere destek verilmeye devam ediliyor.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, düzenlenen projenin tanıtım programına katıldı. Programda İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen ile ev sahibi arı yetiştiricisi Hidayet Aldıran konuşma yaptı. Katılımcılara hitap eden Vali Taşyapan, arıcılığın Hakkari ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek üreticilerin emeğinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik desteklerin önemini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında, yabani hayvanların arı kovanlarına zarar vermesini önlemek amacıyla yüzde 75 hibe desteğiyle güneş panelli elektrikli tel çit setleri dağıtıldı. Proje çerçevesinde 2024 yılında 72, 2025 yılında 90 ve 2026 yılında 100 olmak üzere toplam 262 elektrikli tel çit seti üreticilere kazandırıldı.

Programda Vali İbrahim Taşyapan, proje kapsamında destek almaya hak kazanan arıcılar Bahar Özatak ve Davut Kaya'ya sembolik çeklerini takdim etti.

Öte yandan, Arı Yetiştiricileri Birliğinin başvurusu sonucunda Mayıs 2026'da coğrafi işaret belgesi alan Şemdinli balının belgesi, Birlik Başkanı Fazıl Durmuş tarafından Vali Taşyapan'a sunuldu.

Program, ev sahibi üreticinin arılık alanında gerçekleştirdiği çit çekme uygulamasının tanıtılması ve bal hasadı hakkında bilgilendirme etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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