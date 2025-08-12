Hakkari'de Afetlerden Etkilenen Ailelere Yaklaşık 10 Milyon TL Yardım

Hakkari'de Şubat ve Ağustos 2025 tarihleri arasında yaşanan yangın, fırtına ve sel afetleri sonrasında 208 aileye toplamda 9 milyon 712 bin 364,40 TL nakdi yardım yapıldı. Zarar gören ailelerin destek alacağı açıklandı.

Hakkari Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 2 Şubat 2025 ile 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde meydana gelen yangın, fırtına ve sel afetleri sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Hakkari Valiliği sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "AFAD verilerine göre, afetlerden etkilenen toplam 208 aileye 9 milyon 712 bin 364,40 TL nakdi yardım yapıldı. Yangın nedeniyle 11 aile, çatı hasarı nedeniyle 146 aile, eşya hasarı sel ve yangın nedeniyle 51 aile destek aldı. Destek alan vatandaşlar, Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçeleri ile köylerinde ikamet ediyor" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
