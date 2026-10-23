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Hakkari'de 70,4 milyar TL'lik 260 projenin harcama oranları değerlendirildi

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Hakkari'de 70,4 milyar TL'lik 260 projenin harcama oranları değerlendirildi
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Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 260 projenin yatırım ve gerçekleşme oranları değerlendirildi. Toplam bedeli 70,4 milyar TL'yi aşan projelerde yıl ödeneğinin yüzde 49,57'si harcandı, fiziki gerçekleşme yüzde 50,94 oldu.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında 2026 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Kentte toplam bedeli 70,4 milyar TL'yi aşan 260 projenin yatırım ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

Koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla valilik konferans salonunda yapılan toplantıda, 2026 yılı 3. dönem yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Hakkari'de 2026 yılı 3. dönem sonu itibarıyla İl Yatırım Takip Sistemi'nde (İLYAS), toplam proje bedeli 70 milyar 415 milyon 808 bin 970 TL olan 260 kayıtlı projenin izlendiği belirtildi.

Bu projeler için önceki yıllarda toplam 9 milyar 313 milyon 110 bin 960 TL harcama yapıldığı, toplam yıl ödeneği olan 10 milyar 90 milyon 827 bin 370 TL'den ise 5 milyar 2 milyon 45 bin 739 TL harcanarak harcama oranının yüzde 49,57 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Projelerde nakdi gerçekleşme oranının yüzde 20,33, fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 50,94 olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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