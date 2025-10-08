Hakan Zengin Gökyüzüne Cesurca Yükseldi

Bedensel ve görme engelli Paralimpik Paraatletizm sporcusu Hakan Zengin, Türk Hava Kurumu'nun (THK) İzmir'de bulunan Selçuk Havaalanı'nda tandem paraşüt atlayışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 35 yaşındaki Paralimpik Paraatletizm sporcusu Hakan Zengin, engeline rağmen hayallerinden vazgeçmedi. Disk ve gülle atma branşlarında 2 altın madalya kazanmış başarılı bir milli sporcu olan Zengin, Burdur'dan geldiği İzmir'in gökyüzü semalarında tarih yazdı. Tandem paraşüt atlayışı öncesinde kısa bir açıklama yapan Zengin, "Yeni bir hikaye daha yazacağız" diyerek kararlılığını ve cesaretini ortaya koydu.

"Engel yok, cesaret var"

Hakan Zengin'in atlayışı, THK Paraşüt Okulu Müdürü Mustafa Ağcahan eşliğinde ve kurumun deneyimli ekibiyle güvenli şekilde gerçekleştirildi. Gökyüzüyle buluştuğu anlarda duygusal anlar yaşayan Zengin'in inişindeki mutluluk, izleyen herkese ilham verdi. THK'nın 100 yıllık havacılık mirasıyla her bireyin gökyüzüyle buluşabileceğini bir kez daha gösterdiği bu atlayış, "Engel yok, cesaret var" anlayışıyla örnek bir etkinliğe imza attı. - İZMİR