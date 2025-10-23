HAK-İŞ'in 50. Yılı İçin Dostluk Maçı Düzenlendi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri ile medya mensupları arasında halı saha maçı organize edildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından, HAK-İŞ'in Kuruluşunun 50. yılı nedeniyle sendikalar arası halı saha turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final müsabakası günü dolayısıyla HAK-İŞ Konfederasyonu sendika başkanları ile medya mensupları arasında halı saha maçı düzenlendi. Müsabakadan önce konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Konfederasyonumuzun kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği, sendikalarımız arasında bir 50. yıl turnuvası gerçekleştirdik. Bu turnuvada finale kalan iki takımımız bugün şampiyonluk için, 50. yıl kupasını almak için burada final maçını yapacaklar. Bu maçtan önce gerçekten çok takdir ettiğimiz, çalışma hayatıyla yakından ilgilenen gazeteci arkadaşlarla bizim veteranların bir ortak maç yapmasını düşündük. Dolayısıyla onlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu talebimizi kabul ettiler. Bu sembolik maç için talebimizi değerlendiren, kabul edilen, burada bizimle olan bütün gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sendika başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan maçın bir dostluk maçı olduğuna dikkati çeken Arslan, "Bu bir tabii ki final maçı, şampiyonluk maçı değil. Bu karşılıklı bir dostluk maçı. Tabii hak eden kazansın. Biz o konuda kendimize güveniyoruz. Ama yenilirsek de yenenleri tebrik ediyoruz. Burada faul yapmadan, birbirimizi incitmeden, mümkün olduğu kadar nezaketli bir şekilde sembolik bir maç yapacağız. Ben herkesin buna hassasiyet göstereceğini düşünüyorum. Burada kazanmak kaybetmek değil, gazeteci arkadaşlarımız da daha çok açıklama yaparken, eylem yaparken, mücadele yaparken hep bir arada oluyordu. Bugün dostluk maçı yapalım istiyorum. Tabii ki genç arkadaşlarımız bizi yenebilirler. Bundan dolayı da pişman veya niye yenildik demeyiz. Sonuçta gazeteci, emekçi arkadaşlar. Her birisi emek mücadelesi veriyor aynı zamanda. Bizi yenerlerse de emekçiler yenmiş oluyor. İşverenler yenmesin de işçiler yenmiş olsun" diye konuştu.

HAK-İŞ Başkanı Arslan'ın ve sendika başkanlarının bulunduğu Kırmızı Takım, basın mensuplarının yer aldığı Mavi Takım'ı 5-3'lük skorla mağlup etti. - ANKARA