Haberler

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan'dan 29 Ekim Mesajı

Güncelleme:
Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhuriyet'in inanç ve umut mirası olduğunu vurgulayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları andı.

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir inanç ve umut mirası olduğunu vurguladı.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, bizlere yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir inanç, bir umut mirası bıraktı. Bugün attığımız her adımda, ürettiğimiz her değerde o mirası yaşatıyoruz. Çünkü Cumhuriyet, çalışanın, üretenin, inananın bayramıdır."

Cumhuriyet'in Türk milletinin azim ve kararlılığıyla inşa edildiğini belirten Başkan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkeyi bize emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
