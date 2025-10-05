Haberler

Güzelyurt Göleti'nde Balık Tutma Keyfi
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde su seviyesi azalan Güzelyurt Göleti, hafta sonları ilçe halkına piknik ve balık tutma imkanı sunuyor. Vatandaşlar, göletin keyfini çıkartarak balık tutma heyecanı yaşıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan, son yıllarda suyu ciddi oranda azalan gölete olta atan ilçe halkı, hafta sonları balık tutma keyfi yaşıyor.

Güzelyurt ilçesinde bulunan Güzelyurt Göleti hafta sonları piknikçiler ve balık tutkunlarına ev sahipliğini yapıyor. İlçenin hem içme hem de tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Güzelyurt Göletinin su seviyesi son yıllarda düşüş gösterirken, özellikle bu yıl ciddi anlamda su çekilmesi dikkat çekiyor. Buna rağmen ilçenin tek göleti olan alanda vatandaşlar hafta sonları piknik ve balık tutma heyecanı yaşıyor. Oltasını kapıp gölete gelen vatandaşların kimisi balık yemek, kimisi de balık tutma heyecanını yaşamak için vakit geçiriyor.

Balık tutmak için hafta sonunu değerlendiren ilçe halkından Mustafa Kaplan, "Balık tutuyoruz. Günde 5-6 tane yakalıyoruz. Köye götürüp köyde pişirip yiyoruz" dedi. Gölette bir çok vatandaş oltasıyla balık tutmaya çalışırken, bazı av yapanlar da dronla havadan görüntülendi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
