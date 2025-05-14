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Güroymak'ta Engelliler Haftası Etkinliği: Esnaf İkramda Bulundu

Güroymak'ta Engelliler Haftası Etkinliği: Esnaf İkramda Bulundu
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla esnaf, engelli bireylere yemek ikram etti. Düzenlenen programda engelliler büyük sevinç yaşarken, esnaf toplumun destekçisi olmanın önemine vurgu yaptı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle esnaf, ilçedeki engellilere yemek ikram etti.

Engelliler Haftası nedeniyle esnaf, ilçedeki engelliler için bir program düzenleyerek yemek ikram etti. Esnaf tarafından evlerinden alınan engelliler, ilçedeki dönerci dükkanına getirildi. Engelliler, gördükleri ilgiden dolayı büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. İkramın yapıldığı iş yerinde ayrıca engelliler için süslemeler yapıldı. Duvarlara ise engellileri anlatan resimler asıldı.

Yemek ikramında bulunan esnaf Burhan Akkur, Engelliler Haftası nedeniyle engellileri unutmadıklarını belirterek, "Esnaf olarak bir günlük dahi olsa engelli arkadaşlarımızı mutlu etmişsek, ne mutlu bize. Engelli arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Engelsiz bir yaşam verelim kendilerine. Hepimiz birer engeli adayıyız. Esnaf olarak her zaman yanlarındayız. Destekçi olmaya hazırız" dedi.

Engelli bireyler ise desteklerinden dolayı esnafa teşekkür ettiler.

Engelli bireylere verilen yemeğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit ile İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş de katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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