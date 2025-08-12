Gurbetçiler Uzun Çarşı'da Esnafları Sevindirdi

Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısı'nda yaz sezonunda gurbetçilerin artan ilgisi, esnafların satış rakamlarını artırdı. Geleneksel ev dekorasyon ürünlerine talep yükseldi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaflar, yaz sezonunda kente gelen gurbetçiler sayesinde bekledikleri satış rakamlarına ulaştı. Özellikle çadırcılık ve otantik ev dekorasyon ürünleri üzerine çalışan esnaflar, iş yoğunluğundan memnun.

Şehirde uzun yıllardır çadırcılık yapan Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, gurbetçilerin özellikle eski halı, kilim ve hasır döşemelere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Baba mesleğini sürdüren Büyüksaraçoğlu, geleneksel üretimlerine devam ettiklerini söyleyerek; "Mesleğim babamdan kaldı. Yastık, minder ve şark odaları yapımları yapmaktayız. Bir dönem duraklama oldu ve biz de çadır işine yöneldik. Ancak özümüzü bırakmadık dedi."

Gurbetçilerin hareketlilik getirdiğini kaydeden Büyüksaraçoğlu, "Özellikle gurbetçilerin ilgisiyle hareketli bir sezon geçiriyoruz. Eskiye talep çok fazla. İnsanlar balkonlarına ve yer odalarına geleneksel ürünler istiyor" şeklinde konuştu.

Uzun Çarşı'yı ziyaret eden vatandaşlardan Abdullah Akça ise, otantik eşyalara ilginin arttığını dile getirerek; "İnsanlar geleneksel ve nostaljik ürünlere yöneliyor. Ancak fiyatlar bir miktar yüksek" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
