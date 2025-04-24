Gurbetçiler Malatya Ticaret Borsası’nı Ziyaret Etti

Almanya'da yaşayan yaklaşık 70 kişilik gurbetçi grup, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldikleri Malatya'da Ticaret Borsası'nı (MTB) ziyaret etti.

Malatya Ticaret Borsası'nda gerçekleşen programda gurbetçiler, Borsa'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Grup adına konuşan iş insanı Hasan Doğan, Malatya'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hemşerileriyle birlikte memleket havası solumanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise konuşmasında gurbetçileri Malatya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özcan, Borsa'nın çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler ile 12 Nisan 2025'te meydana gelen zirai donun kent ekonomisi ve tarımı üzerindeki etkilerine değindi.

Malatya'nın bu tür zorluklara karşı güçlü bir direnç ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Özcan, kentin en önemli ihracat kalemi olan kayısının stratejik değerine dikkat çekti.

Program, Başkan Özcan'ın kayısının çeşitleri ve üretim süreci hakkında gerçekleştirdiği sunum ile sona erdi. - MALATYA