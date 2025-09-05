Gurbetçi Savaş Çoban, 5 Bin Kilometrelik Ultra Maratonla Türk Kültürünü Tanıtıyor

Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki gurbetçi Savaş Çoban'ın Türk kültürünü dünyaya tanıtmak için geçtiğimiz ay İstanbul'dan başladığı ultra maratonda 6'ıncı durağı Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu. Türkiye'yi yaklaşık 5 bin kilometre koşarak dolaşacak olan Çoban, "Maceramın 70 veya 80 gün sürmesini planlıyorum. Umarım ülkemin tanıtımına önemli bir katkı sağlarım" dedi.

Münih'te yaşayan Savaş Çoban, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla yılbaşında Türkiye'yi koşarak dolaşmaya karar verdi. Yaklaşık 2 ay boyunca plan ve hazırlık yapan Çoban, rotasını belirledikten sonra geçen 24 Ağustos'ta İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'ndan ultra maraton koşununa başladı. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir kıyı şeridi boyunca koşan Savaş Çoban'ın 689 kilometre yol kat ettikten sonraki 6'ıncı durağı Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası oldu.

Kuşadası'nda 1 gün konaklayan Çoban, dün Muğla'nın Milas ilçesine doğru yeniden koşmaya başladı. Gurbetçi Savaş Çoban Akdeniz kıyısı boyunca ilerledikten sonra Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Van, Ağrı ve Erzurum'u geçip, daha sonra Karadeniz kıyılarına yönelecek. Çoban, yetmiş veya 80 gün sürmesini planladığı 5 bin kilometrelik ultra maratonu yine İstanbul'da tamamlayacak.

"Moğolistan'ı bir uçtan bir uca kat ettim"

Daha önce de benzer ultra maratonlar koştuğunu belirten Savaş Çoban, "2021 yılında Almanya'nın Münih kentinden İstanbul'a kadar 2 bin 250 kilometre koştum. 2022'de de Peru'yu 87 gün boyunca koşarak dolaştım. Daha sonra da yine koşarak Moğolistan'ı bir uçtan bir uca kat ettim. Ultra maraton koşum sırasında sabah erkenden kalkıp, gece geç saatlere kadar rotamda ilerliyorum. Daha sonra sadece dinlenmek ve yemek ihtiyacımı gidermek için ara veriyorum" dedi.

Ultra maraton koşusu sırasında başına ilginç olaylar geldiğini de söyleyen Çoban, "Almanya'dan Türkiye'ye koşarken 9 ülke geçtim. Balkan ülkelerine geldiğimde sınırdan geçerken polis beni hep kaçak göçmen sandı. Şu ana kadar Türkiye'de ilginç bir olay veya sorun yaşamadım. Amacım ülkemi ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayanlara tanıtmak. Maceramın 70 veya 80 gün sürmesini planlıyorum. Umarım ülkeme önemli bir katkı sağlarım. İlk defa geldiğim Kuşadası'nı da çok beğendim" diye konuştu. - AYDIN