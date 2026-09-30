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Güngör Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı ve göreve başladı

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Güngör Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı ve göreve başladı
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Şanlıurfa Defterdarı Güngör Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı ve Bayburt'a gelerek göreve başladı. Gönültaş, görevi Hikmet Yıldız'dan devraldı ve Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti; Vali Eldivan, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bayburt Defterdarlığı görevine Güngör Gönültaş atandı. Şanlıurfa Defterdarı olarak görev yapan Gönültaş, Bayburt'a gelerek görevine başladı.

Gönültaş, göreve başlamasının ardından Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Vali Eldivan, Gönültaş'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

Gönültaş, 2024 yılında Edirne'den Şanlıurfa'ya atanarak Defterdar olarak görevine başlamıştı. Şanlıurfa'daki görevinin ardından gerçekleştirilen atamayla Bayburt Defterdarlığı görevine getirildi.

Gönültaş, Hikmet Yıldız'dan Bayburt Defterdarlığı görevini devraldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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