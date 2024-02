Güneydoğu Bölgesi'nde Büyük Bir Yıkıma Sebep Olan Depremlerin Yıl Dönümü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Güneydoğu Bölgesi'nde büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

"İkinci büyük deprem dalgası da bölgeyi vurunca felaketin boyutu daha da katlandı"

Depremin ülkemizde en şiddetli ve en fazla yıkıma sebep olan depremler arasında olduğuna söyleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Geçen yıl 6 Şubat sabahı saatler 04: 17'i gösterdiğinde tüm Güneydoğu benzersiz bir şiddetle sallanmaya başladı. Birçok apartman ve kamu kurumu henüz depremin ilk saniyelerinde yerle bir oldu. Dünya tarihinde karada meydana gelen en şiddetli depremi yaşadığımız o günde birçok vatandaşımız enkazların altında kaldı. Öğle saatlerinde insanlar ilk depremin şokunu atlatamamışken ikinci büyük deprem dalgası da bölgeyi vurunca felaketin boyutu daha da katlandı. Bölgenin büyük bir kesiminin kar altında olduğu da hesaba katıldığında kış ortasında nasıl bir felaketi yaşadığımız biraz daha anlaşılabilir. Şimdi hatırlayınca bile derin bir kedere kapıldığımız bu kara günleri milletimizin bir daha asla yaşamamasını dilerim" dedi.

"Vatandaşlarımızın neredeyse elleriyle karları kazıyarak yardımları ulaştırdı"

Büyük felakete rağmen devletin ve milletin el ele vererek süreçten çıkılabildiğini belirten Kileci, "Bahsettiğim gibi deprem zamanı bölgeye kötü hava şartları hakimdi. Yollar zaten kapanmıştı üzerine bir de hasar alan yollar ve köprüler tabloyu daha da vahim hale getirdi. Yine de felaketin hemen ardından bölge için ilan edilen olağanüstü durum ile devletimiz ve milletimiz Bölgemiz için elinden geleni yapmaya başladı. Bölgeyi kaplayan kardan dolayı yollarda yardım tırları kuyruk oluşturmasına rağmen yardımsever vatandaşlarımızın neredeyse elleriyle karları kazıyarak yardımları ulaştırdı. Bu boyutta bir felaketle her ülke başa çıkamazdı, birlik olmamızın verdiği güçle çok şükür bugünlere gelebildik. Bölgemizin fedakar sanayicisi, işçisi, çiftçisi ve üreten her sektörünün emekçileriyle tamamen duran üretim çarklarını yeniden harekete geçirdik. İnsanlar acılarını, kederlerini bir kenara bırakıp Bölgemizin yeniden ayağa kalkabilmesi için ellerini taşın altına koydular. Sözlerimi noktalarken devletimize, içi bizimle beraber yanıp yardımlarını esirgemeyen milletimizin her bir ferdine ve fedakar Bölge halkına şükranlarımı bildiriyor, yüce Allah'tan benzer felaketlerden milletimizi esirgemesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP