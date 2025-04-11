Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan Teknik Destek Programları

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) bu sene ilan ettiği Beşeri ve Sosyal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı ve Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi isimli Teknik Destek Programları için başvuruları almaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GMKA ilan etmiş olduğu Teknik Destekleri, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik hazırlık ve uygulama aşamalarındaki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla veriyor.

Güney Marmara'da sanayi ve yatırım ortamının güçlenecek

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin üretim, planlama, lojistik ve idari süreçlerinde verimliliğin artırılması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenirken; Yönetim Danışmanlığı ve Güney Marmara Bölgesi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi isimli Teknik Destek Programları için bölgedeki sanayinin planlı gelişmesini sağlamak amacıyla ortak altyapıya sahip ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren yeni yatırım alanları oluşturulması ve mevcut yatırım alanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kadın istihdamının artırılması bekleniyor

Beşeri ve Sosyal Gelişim Programı ile Güney Marmara Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından kapasitelerinin geliştirilerek bölgede beşeri ve sosyal gelişime katkı sunulması amaçlanıyor. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları 2024 yılı Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı Teması kapsamında kadınlara yeni beceriler kazandırılması, bilgi-becerilerinin artırılması ve girişimlerini kurmaları için profesyonel destek sağlanması ile kadın istihdamının artırılması bekleniyor.

Teknik Destek Programlarına başvuruda bulunacak kurum ve kuruluşların, ajans tarafından belirlenen öncelik alanlarıyla uyumlu projeler sunmaları büyük önem taşıyor. Başvuruların değerlendirilmesinde önem taşıyan önceliklere ve diğer program detaylarına www.gmka.gov.tr web adresinden ulaşılabiliyor. GMKA bu yıl 4 farklı dönem için Teknik Destek Programları başvurularını almaya devam edecek. - BALIKESİR