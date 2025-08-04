Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu

Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu
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Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybederken, bin 836 haneden 2 bin 523 kişi tahliye edildi. Yağışların devam edeceği uyarısı yapıldı.

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların ardından birçok bölgede yaşanan sel baskınları ve toprak kaymalarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, bin 836 hanede yaşayan 2 bin 523 kişinin ise tahliye edildiği açıklandı.

Güney Kore'nin Güney Chungcheong, Güney Jeolla, Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; dün saat 20: 00 sıralarında Güney Jeolla eyaletindeki Muan bölgesinde sel sularına kapılan 60'lı yaşlarındaki bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik riski nedeniyle bin 836 hanede yaşayan 2 bin 523 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, sel baskınları ile toprak kaymalarının birçok bölgede maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Şiddetli yağışlar sürecek

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), şiddetli yağışların Güney Gyeongsang eyaleti ile çevresindeki bölgelerde bugün de etkisini sürdüreceği konusunda uyardı. Seul ve Incheon şehirleri ile Gyeonggi eyaletinin batı kesimlerinde yarına kadar 5 ila 10 mm yağış beklendiği bildirildi. Yağış miktarının Busan ve Ulsan şehirleri ile Güney Gyeongsang eyaletinde 30 ila 80 mm arasında değişebileceği, bazı bölgelerde bu miktarın 120 mm'yi aşabileceği kaydedildi.

19 kişi hayatını kaybetmişti

Güney Kore'nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde geçen ay etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymalarına neden olmuş, 19 kişi hayatını kaybederken 14 bin kişi tahliye edilmişti.

Güney Kore Tarım Bakanlığı, büyüklüğü yaklaşık 40 bin futbol sahasına eşdeğer 29 bin 448 hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını açıklamıştı. Ayrıca 1,8 milyon çiftlik hayvanının telef olduğu bildirilmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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