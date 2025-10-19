Gümüşhane'de İtfaiyecilik Öğrencileri Voleybol ile Eğitim Alıyor

Gümüşhane'de itfaiyecilik programı öğrencileri, yangınlara hazırlık kapsamında 20 kilogramlık itfaiyeci kıyafetleriyle voleybol oynayarak hem eğleniyor hem de eğitim yapıyor.

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nda saha temelli bir eğitim modeli uygulanıyor. Öğrenciler, yangına müdahale, kurtarma, ipli erişim ve kentsel arama kurtarma gibi derslerde teorik bilginin yanı sıra yoğun uygulamalı eğitim alıyor. Öğr. Gör. Erdem Soylu'nun yürüttüğü bu derslerde öğrencilerin saha şartlarına tam anlamıyla hazırlanması hedefleniyor. Programda kullanılan ekipmanlar, profesyonel itfaiyecilerin kullandığı Nomex türü ısıya dayanıklı elbiseler ve temiz hava solunum cihazlarından oluşuyor. Öğrenciler, özellikle kapalı alan yangınlarına hazırlık amacıyla bu cihazlarla hem eforlu hem de eforsuz çalışmalar yapıyor. Bu eğitimler sayesinde 300 barlık oksijen tüpünün kullanım süresini deneyimleyerek, acil durumlarda hava tasarrufu sağlamayı öğreniyor. Eğitimleri daha ilgi çekici hale getirmek amacıyla, derslerin bir kısmı spor etkinlikleriyle birleştiriliyor. Öğrenciler, yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki itfaiyeci kıyafetleriyle voleybol oynayarak hem kondisyon kazanıyor hem de temiz hava solunum cihazlarını doğru ve kontrollü kullanmayı öğreniyor. Etkinlikte oksijen tüpündeki hava bittiğinde oyun sona eriyor.

"Oksijen bittiğinde maç biter"

Öğrencilerinin itfaiyeci kıyafetlerine alışması ve nefes kontrolünü tecrübe edinebilmeleri için böyle bir eğitime başvurduklarını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Erdem Soylu, "Kürtün Meslek Yüksekokulu'nda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında ağırlıklı olarak sahanın diliyle eğitim veriyoruz. Sahanın beklentilerini biliyor ve buna göre bir eğitim modeli uyguluyoruz. Öğrencilerimizin şu an kuşandıkları kıyafetler, yangına müdahalede kullandığımız 'Nomex' dediğimiz ısıya dayanıklı elbiselerdir. Yangın sırasında kendilerini korumalarını sağlar. Sırtlarında bulunan oksijen tüpleri ise temiz hava solunum cihazı olarak adlandırdığımız ekipmanlardır. Öğrencilerimizin bu cihazları tanımaları bizim için çok önemli. Kapalı alan yangınlarında bu cihazlarla girip çıkacaklar. Bu nedenle hem eforlu hem de eforsuz şekilde çalıştıklarında, 300 barlık bir tüpü kaç dakikada tükettiklerini öğrenmeleri gerekiyor. Bu farkındalığı kazandırmak amacıyla uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Tabii biz kapalı alan yangınlarında temiz hava solunum cihazı kuşandırıyoruz ama bunu biraz da eğlenceli hale getirmek istedik. İtfaiyecilikte spor çok önemli, bu yüzden voleybol oyunuyla bu eğitimi birleştirdik. Öğrencilerimize temiz hava solunum cihazlarını kuşandırdık ve voleybol sahasında eforlu bir şekilde çalıştırdık. Dakika tuttuk, cihazın içerisindeki oksijen bitene kadar oyuna devam ettiler. Oksijen bittiğinde oyun da bitmiş sayıldı. Bu da oyunun bir kuralı haline geldi. Hem eğlenceyi hem de eğitimi bir arada tutarak böyle bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.

"Ağırlıklarla zor oluyor ama alışmak zorundayız"

İtfaiyeci ekipmanlarıyla voleybol oynarken zorlandıklarını söyleyen Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2. sınıf öğrencisi Berfin Arslan, "Bir kadın olarak bu okulu yazarken biraz çekindim ama burada hocalarımızın bizi motive etmesi sayesinde kendimi daha özgüvenli hissettim. Erkek arkadaşlarımızla aynı şartlarda eğitim görüyoruz, onların kaldırdıkları ağırlıkları biz de kaldırıyoruz, girdikleri bütün eğitimlere bizler de giriyoruz. Yeri geldiği zaman tabi ki zorlanıyoruz ama bu mesleği seçerken bunları da düşündük. Hocamız bizden üzerimizdeki teçhizatlarla voleybol oynamamızı istedi. Bu bizim oksijen tüplerimizdeki tüp kontrolü ve içindeki havayı ayarlamamızı sağladı. Yangınlara girdiğimizde bunlarla efor sarf ediyoruz, enerji kaybediyoruz burada da enerji kaybettiğimiz için bizim için daha iyi bir deneyim oluyor. Ağırlıklarla biraz zor oluyor ama bu işi yapacağımız için alışmak zorundayız" diye konuştu.

Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2. sınıf öğrencisi Şaban Gökçen de, "İtfaiyeci elbiselerimizi giyip voleybol oynuyoruz. Aslında güzel bir amacı var çünkü yangınlara girdiğimizde efor harcıyoruz. Tüpümüzü kontrollü şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunu tecrübe etmemiz için voleybol çok güzel bir etkinlik. Üzerimizdeki elbiseler 20 kiloya yakın. Zorlanıyoruz ancak biz itfaiyeciyiz buna alışmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE