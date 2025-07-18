Gültepespor'a Ali Hızar'dan Sponsorluk Desteği

Gültepespor'a Ali Hızar'dan Sponsorluk Desteği
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Kayseri Şampiyonu Gültepespor, birinci kademe maçları için Malatya'ya giderken iş insanı Ali Hızar'dan sponsor desteği aldı. Hızar, takımın başarılarından gurur duyduğunu belirtti.

Kayseri Şampiyonu olan ve birinci kademe maçları için Malatya'ya gidecek olan Gültepespor'a Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı iş insanı Ali Hızar sponsor oldu. Hızar, "Ben bu takımda top oynadım ve şimdi onlara destek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kayseri'yi U17 liginde temsil eden Kayseri şampiyonu Gültepespor, birinci kademe maçları için Malatya'ya gidecek. Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı iş insanı Ali Hızar ise takıma Malatya dahil şampiyonadaki tüm maçlar dahil tüm masraflar için sponsor oldu. AKİB Başkanı Ali Hızar, Gültepespor'un başarılarından gurur duyduğunu ve kendi gençliğini çocukluğunu onlarda gördüğünü hatırlatarak, "Onlara bakınca kendimi görüyorum. O kadar mutlu oldum ki onlara yardımcı olmaktan. Hepsinin alınlarından öpüyorum, ben inanıyorum ki Türkiye şampiyonu olacaklar. Allah yollarını açık etsin Elazığ'daki maçlarda da sonrasında da dualarımız hep onlarla" dedi.

Gültepe Spor Teknik Direktörü Recep Daşlı ve Ahmet Duman da takımlarına güvendiklerini ve Türkiye Şampiyonu olmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını, Türkiye Kupası'nı Kayseri'ye getireceklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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