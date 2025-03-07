Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı

Gülşen Altılar, Tatvan'da Kadın İstihdamına Öncülük Ediyor

Gülşen Altılar, Tatvan'da Kadın İstihdamına Öncülük Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çırak olarak başladığı meslekte kendi pastacılık işletmesini kuran Gülşen Altılar, kadın istihdamını destekleyerek iş hayatında güçlü bir örnek oluşturuyor. 17 yıldır meslek hayatında olan Altılar, şu an 7 kadın çalışanıyla tatlı ve künefe üretimi yapıyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde çırak olarak başladığı meslekte kendi işletmesini kuran Gülşen Altılar, hem üretiyor hem de istihdam sağlıyor.

Tatlı ve kuru pasta imalatı yapan Gülşen Altılar, 17 yıldır bu mesleğin içinde yer alıyor. Çırak olarak başladığı mesleğinde kalfalık ve ustalık aşamalarını tamamlayarak dört yıl önce kendi işletmesini kuran Altılar, şu an yedi kadın çalışanı ve bir erkek ustasıyla birlikte tatlı ve künefe üretimi yapıyor. Kadınların iş hayatındaki gücünü göstermek istediklerini belirten Altılar, "Kadın isterse her şeyi başarabilir. Biz de bu işletmeyi kurarken kadınların üretimde daha fazla yer almasını istedik ve bunu başardık. Kadın emeğini ön plana çıkarmaktan gurur duyuyorum. Tatvan halkına bizleri destekledikleri için teşekkür ederim. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Altılar, ilerleyen yıllarda işletmesini daha da büyütmeyi ve daha fazla kadına iş imkanı sağlamayı hedeflediğini belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
img

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
img

Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon ve dolar tahminleri değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Bakanlığın listesinden bu kez İstanbul'daki lüks restoran çıktı
Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.