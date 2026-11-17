Eskişehir'de henüz 16 yaşındayken evlendirilen ve ilerleyen yıllarda geçirdiği kemik enfeksiyonu nedeniyle sol bacağı kesilen 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Gülcan Bilge, eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla birlikte tek başına verdiği yaşam mücadelesini anlattı.

Eskişehir'de yaşayan Gülcan Bilge, 15 yaşındayken ayağındaki içe dönüklük sebebiyle düzeltme ameliyatı geçirdi ve bu ameliyattan yalnızca 9 ay sonra, henüz 16 yaşındayken ailesi tarafından evlendirildiğini söyledi. Çocuk yaşta yaptığı evlilikten 4 çocuğu dünyaya gelen Bilge, ilerleyen süreçte kemik enfeksiyonu hastalığına yakalandı. Doktorların enfeksiyonun ilerlemesini önlemek amacıyla ameliyat kararı alması üzerine Bilge'nin sol bacağı, 2019 yılının Aralık ayında diz altından kesildi. Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından eşinden ayrılan ve çocuklarıyla birlikte kirada yaşamaya başlayan Bilge, 4 çocuğuna bakabilmek için hayata tutunmaya çalışıyor.

Yaşadıklarını anlatan Gülcan Bilge, "Evlenmeden önce ayağım içe dönüktü, 15 yaşındayken bir düzeltme ameliyatı geçirdim. O ameliyattan 9 ay sonra, 16 yaşındayken evlendirildim. 4 tane çocuğum oldu. Daha sonra kemik enfeksiyonu geçirdim. Doktorlar 'İyiliğin için mecbur keseceğiz, yoksa bu ilerler' dedi. 2019 yılının Aralık ayında bacağım diz altından kesildi. 4 çocuğum var, eşimden ayrıyım. Nafaka almıyorum, evim kira ve herhangi bir gelirim yok" dedi.

"Oturarak çalışabileceğim bir iş arıyorum"

Geçimini sağlayabilmek ve çocuklarını büyütebilmek için fiziksel engeline uygun bir iş aradığını dile getiren Bilge, "Engelli kadrosundan işe alıyorlar ama 6 ya da 8 ay çalıştırıp çıkarıyorlar. Gittiğim çoğu iş yeri ayakta olduğu için iş bulmam çok zor oluyor. Ayakta duramıyorum, protezim de eskidiği için yara yapıyor. Ortaokul mezunuyum. Bilgisayar başında veya bir ofiste, oturarak çalışabileceğim bir iş istiyorum. Yaklaşık 2 aydır işsizim. Çocuklarıma bakabilmek, geçimimi sağlamak için çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı