Güçlü kadın güçlü yıldırım

Yıldırım Belediyesi üreterek aile ve ülke ekonomisine katkı sunan kadınlar için desteklerini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın kooperatifleri ve girişimcilik merkezleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 75. Yıl Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ev tekstili, giyim, bebe tekstil alanlarında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceleyip kadınlarla sohbet eden Başkan Yılmaz, ilçede kurulan kooperatifler ile girişimcilik merkezleriyle kadınların emeğinin ekonomiye katma değer olarak dönüşmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi ekonomik alanda da rollerinin güçlenmesi için yoğun bir mesai sarf ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak kooperatiflerimiz ile kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerimize mekan temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar destek sağlıyoruz" dedi. Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde söz sahibi bir Yıldırım hedefine ancak kadınların desteğiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Dünyada var olan her şeyde kadınlarımızın emeği var. Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje hiçbir çalışma yoktur. Günümüzün en temel sorunlarından olan tüketen toplum anlayışımızdan kurtulup üreten topluma dönüşmemiz de ancak kadınlarımızın desteği ile mümkün olacaktır. 'Güçlü kadın güçlü toplum' şiarıyla kadınlarımıza yeni imkanlar oluşturacak, farklı bakış açıları kazandıracak, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve kooperatiflerimiz kadınlarımıza bu konuda önemli kazanımlar sağlıyor. Her insanın olduğu gibi her kadının da bir hikayesi vardır. Kadınlarımızın hikayelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum" dedi. - BURSA