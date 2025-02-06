Gübre Denetimleri Tekirdağ'da Başarıyla Gerçekleştirildi

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı denetim kapsamında Tekirdağ'da gübre bayilerinde denetimler yapıldı. İl Müdürü Mehmet Aksoy, fazla gübre kullanımının çevreye zarar verdiğini belirterek, çiftçilere doğru gübre kullanımı çağrısında bulundu ve Türkiye'nin gübre üretim kapasitesine dikkat çekti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve taklit ile tağşiş gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Tekirdağ'da gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde gübre satışının yapıldığı işletmelerde denetim yaptı.

Denetime katılan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimlerin Türkiye genelinde başladığını belirterek, "Türkiye genelinde üreticimizin emeğini korumak için 3 bin 500 denetçi ile denetimlerimize başladık. Biz de bugün Tekirdağ'da arkadaşlarımızla beraber gübre bayilerinin denetimini yapmak için sahadayız. Bizim bölgemizde gübre bayilerimiz ve çiftçilerimiz zaten bilinçli ve doğru tarım yaptıkları için çok fazla kaçak gübre ve yanlış gübre yok. Bayilerimiz usulüne uygun ve yasaya uygun şekilde faaliyet gösteriyorlar" dedi.

Fazla gübre kullanımının ürüne etkisi olmadığını belirten Aksoy, "Fazla gübre, fazla ürün anlamına gelmez. Fazla gübre çevreyi de kirletir. Bitkiye uygun, çeşide uygun gübre kullanmalıyız. Bu konuda bilgi almak için ilçe ve il müdürlüklerimize mutlaka başvurun. Gübre denetimi önemli çünkü gübrenin hammaddesi doğalgazdır ve doğalgaz ülkemize yurt dışından ithal ediliyor. Verimli bir şekilde gübre kullanarak, yurt dışına çıkacak dövizi azaltmış oluruz. Şükürler olsun, gübremizin yüzde 60'ını kendi ülkemizde üretebilecek kapasitemiz var ve organik gübreler ile diğer gübreleri de ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ