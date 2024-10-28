GTB Başkanlarından Cumhuriyetin 101. yılı kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulusun yüksek iradesi ve azmiyle inşa edilen en değerli miras olduğunu kaydeden GTB Başkanları mesajda, "Cumhuriyet, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi, milletimizin yeniden doğuşunun ve birlikteliğinin en somut ifadesidir. Bu değerli mirasa sahip çıkmak, geçmişteki mücadelelerimizi unutmamak ve geleceğe daha kararlı adımlarla yürümek, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bizlerin bir araya gelerek oluşturduğu güçlü bir irade ve ortak geleceğin temelidir. Bu nedenle, Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için bilimde, sanatta ve ekonomide daha fazla katma değer oluşturmamız gerekmektedir. Cumhuriyet, bilim ve çağdaşlık yolunda ilerlememiz için bir pusula niteliğindedir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak için izlenecek yolun 'ilim ve fen' olduğu vurgusu, günümüz dünyasında daha fazla anlam kazanıyor. Eğitim, sanayi ve teknoloji alanında atılacak her adım, Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da ileri taşıyacaktır. Bizler iş dünyası olarak, bu hedefe ulaşmak için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ekonomik büyüme, üretim ve istihdam konularında attığımız adımlar, ülkemizi uluslararası alanda daha güçlü kılacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, şanlı tarihimiz boyunca vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP