GTB Başkanlarından 104. yıl mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'in bugün ulaştığı ekonomik gücün temelinde, 104 yıl önce verilen onurlu mücadelenin ve teslim olmayan bir şehir iradesinin bulunduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajlarında Gaziantep Savunmasının yalnızca bir direniş değil, tarihsel bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekti.

GTB Başkanları yayımladıkları mesajda, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu, yalnızca bir zafer değil; en zor şartlar altında dahi boyun eğmeyen bir şehir iradesinin, onurunu ve hürriyetini teslim etmeyen bir halkın tarihe bıraktığı güçlü bir mirastır. 104 yıl önce verilen bu destansı mücadele, Gaziantep'in özgürlük uğruna gösterilen kararlılığı gelecek kuşaklara taşımıştır. Gaziantep Savunması, yalnızca vatanı koruyan bir direniş değil; aynı zamanda bu şehrin yarınlarını inşa eden tarihsel bir iradenin de ifadesidir. 1 Nisan 1920'de başlayan ve 10 ay 9 gün süren bu destansı direnişte; kadın-erkek, genç-yaşlı demeden Antepliler cephede, evde, sokakta ve çarşıda topyekün bir mücadele ortaya koymuş, 6 bin 317 vatan evladı bu uğurda şehit düşmüştür. Bu büyük fedakarlık, 6 Şubat 1921'de Antep'e 'Gazi' unvanının verilmesiyle tescillenmiş, 25 Aralık 1921'de ise özgürlükle taçlanmıştır. Bugün Gaziantep'in sanayide, tarımda, ticarette ve ihracatta ulaştığı güçlü konum, tesadüf değildir. Dün cephede sergilenen kararlılık; bugün tarlada, fabrikada, atölyede ve pazarda üretime dönüşmüştür. Gaziantep'in ekonomik dinamizminin temelinde, geçmişten bugüne taşınan bu mücadele kültürü bulunmaktadır. Gaziantep Ticaret Borsası olarak, tarımın, üreticinin, emeğin ve ticaretin yanında durmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü bu şehir, özgürlük mücadelesiyle var olmuş; üretimle büyümüştür. Geçmişte hürriyet için ödenen bedeller, bugün kalkınma için gösterilen çabanın ilham kaynağıdır. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu toprakların bizlere emanet ettiği mücadele ruhunu; üretimle, emekle ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP