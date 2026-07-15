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Gençlik Yaz Kulübü'nde eğlence ve eğitim bir arada

Gençlik Yaz Kulübü'nde eğlence ve eğitim bir arada
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Yaz Kulübü programı, Düzce'de çocukların yaz tatilini eğitici ve eğlenceli etkinliklerle geçirmesini sağlıyor. Program, sosyal becerileri geliştirirken yeni arkadaşlıklar kurma imkanı sunuyor.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Gençlik Yaz Kulübü programı, çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Merkezde düzenlenen etkinliklerde gençler, gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Farklı yaş gruplarından gençlerin katılım sağladığı program kapsamında düzenlenen etkinlikler, katılımcılara takım çalışması, iletişim ve sosyal etkileşim alanlarında önemli kazanımlar sundu. Eğitici ve eğlenceli içeriklerle zenginleştirilen program, gençlerin yeni arkadaşlıklar kurmasına ve kaliteli zaman geçirmesine imkan tanıdı.

Etkinliklerin ardından çocuklarla bir araya gelen görevliler, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençler hem günün değerlendirmesini yaptı hem de keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinliklerinin yaz dönemi boyunca devam edeceği belirtilirken, programın çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunması, özgüvenlerini artırması ve yaz tatilini verimli değerlendirmelerine destek olması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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