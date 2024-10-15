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Gratis, Adana'da Yeni Lojistik Merkezi Açıyor

Gratis, Adana'da Yeni Lojistik Merkezi Açıyor
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Türkiye'nin lider kişisel bakım markası Gratis, 15. yılına özel olarak Adana'da 56 bin 500 metrekarelik yeni bir lojistik merkezinin temelini attı. 100 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek merkez, 2025'te faaliyete geçecek ve yaklaşık 1,300 kişiye istihdam sağlayacak.

TÜRKİYE'de kişisel bakım sektöründe 81 ilde 700'ü aşkın mağazası ve Gratis.com ile lider konumda bulunan Gratis, 15'inci yılında Adana'da yeni bir lojistik merkezinin temelini attı. 56 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni lojistik merkezi Gratis'in lojistik operasyonlarını daha da güçlendirecek ve tam kapasite ile hizmet vermeye başladığında yaklaşık bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.100 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen merkez, 2025 yılı sonunda faaliyete başlayacak.

Türkiye'nin lider kişisel bakım marketi Gratis, İstanbul'daki lojistik merkezine ek olarak Adana'da ikinci bir lojistik merkezinin temelini attı. Kurulduğu günden bu yana geçen 15 yılda 81 ilde 700'ü aşkın mağazaya ulaşan Gratis, 56 bin 500 metrekarelik yeni lojistik merkeziyle Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine daha hızlı hizmet vererek büyümesini sürdürecek. Güçlü teknolojik alt yapıya sahip olacak lojistik merkezi, tam kapasite ile çalışmaya başladığında yaklaşık bin kişiye de istihdam sağlayacak. 100 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen merkez, 2025 yılı sonunda faaliyete başlayacak.

Adana Sarıçam'da temeli atılan yeni lojistik merkezi ile Gratis, tedarik zincirini daha da güçlendirerek operasyonel verimliliğini artıracak. Gratis'in sektöründeki lider konumunu perçinleyecek bu merkez, geniş depolama kapasitesi ve yüksek teknoloji altyapısı ile tedarikçilerine büyük kolaylık sağlarken müşterileri için de daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmasına katkı verecek.

'100 MİLYON DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Gratis'te her biri başarılarla dolu geçen 15 yılın şahidi ve bu başarıların bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten Gratis Kurucu Ortağı Demir Sabancı, "Gratis için önemli bir kilometre taşı olan ikinci lojistik merkezimizi, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda atılmış çok önemli bir adım olarak görüyorum. Temelini attığımız yeni lojistik merkezimiz için 100 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Toplam 56 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak ve tam kapasite ile devreye girdiğinde 1300 kişiye istihdam olanağı sağlayacak merkezimiz, 2025 yılı sonunda faaliyete başlayacak. Müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları nezdinde en cazip satış ve pazarlama kanalı olma hedefiyle 2009 yılında kurulan şirketimiz bugün 81 ilde 714 mağazası, online satış kanalı ve 10 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Hedefimiz Adana'daki bu yatırımımız ile bu sayıları iki katına çıkartmak. Ülke genelinde bin 500 mağazaya ulaşmak, çalışan sayısını 20 binin üzerine çıkartmak, lider konumumuzu pekiştirmek ve ilerleyen zamanda da yurt dışı piyasalara açılmak. Adana yatırımımız bugün günde 11 milyona yaklaşan müşteri hizmet sayımızı da ikiye katlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca sayıları 500'e ulaşan tedarikçilerimizin de önümüzdeki dönemde 20 bin adetten fazla ürününü müşterileri ile buluşturması için önemli bir rol üstlenecek" dedi.

Kurulduğu günden bu yana geçen 15 yıl içerisinde 81 ilde 700'ü aşkın mağazaya, 12 ilde 55'i aşkın Beauty güzellik merkezine ulaşan Gratis, büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. İstanbul Tuzla'da yer alan lojistik merkezinin yanı sıra Adana'daki lojistik merkeziyle de Anadolu'daki tüketicilerine daha yakın olmayı ve tedarik süreçlerini daha da hızlandırmayı hedefliyor.

Temel atma törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum katıldı.

'GRATIS HAKKINDA'

2009 yılında kurulan Türkiye'nin en yaygın ve lider kişisel bakım market zinciri Gratis, 81 ilde 700'ü aşkın mağazası ile hizmet vermektedir. 8 bine yakın kadına istihdam sağlayan Gratis, sektöründe mağaza çalışanlarının tamamı kadın olan tek markadır. Gratis, makyaj ürünlerinden bebek bakımına, temizlik ve hijyen ürünlerinden atıştırmalığa kadar 15 farklı kategoride 15 binden fazla ürün ile hizmet vermektedir. Gratis ayrıca 55'i aşkın Beauty güzellik merkezinde; cilt, saç, el ve ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmetleri sunmaktadır. 'Güzel Bak Kendine' mottosu ile milyonları aşkın sadakat kart sayısına ulaşan Gratis müşterilerine en güncel kişisel bakım ürünleriyle keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
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