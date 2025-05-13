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Görme Engellilerin Banka ve Noter Sorunlarına Dikkat Çekildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan görme engelli bireyler, banka ve noterlerde tanık zorunluluğunun kendilerini mağdur ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Mevzuata rağmen tanık istenmesi, işlemlerini zorlaştıran bir engel olarak tanımlandı.

Görme engellilerin banka ve noter çilesi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan görme engelli bireyler, banka ve noterlerde yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Mevzuata rağmen işlemler için hala tanık istendiğini belirten vatandaşlar, bu uygulamanın bir an önce sona ermesini istiyor.

Bafra Görme Engelliler Derneği üyeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Görme engelliler talep etmediği sürece tanık aranmaz, imzaları geçerlidir" kararına rağmen, banka ve noterlerde işlemler için kendilerinden soyadı farklı iki tanık istendiğini belirtti. Bu uygulamanın kendilerini mağdur ettiğini ifade eden vatandaşlar, yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor.

Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim mezunu, OMÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisi Ümit Uyanık, Engelliler Haftası'nın kutlama değil, sorunların dile getirilme haftası olması gerektiğini vurgulayarak, "Bankaya ya da notere gittiğimizde birey olarak görülmüyoruz. Sürekli tanık isteniyor, o tanıkların da soyadı tutmamalı. Bu durum bizi yok saymak anlamına geliyor. Kararlar var ama uygulanmıyor. Denetim şart" dedi.

Turizm ve Büro Yönetimi mezunu, kamu yönetimi öğrencisi ve mevsimlik işçi Şaban Satılmış ise "Engelimi aştım ama bu uygulamalar engelimi bana yeniden hatırlatıyor. Hesap açmak için bile tanık arıyoruz. Teknoloji bu kadar ilerlemişken bize engel olunmamalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Hasan Satılmış da "Hiç görmüyorum ama tek başıma hayatımı sürdürebiliyorum. Ancak bankada işlem yapmam engelleniyor. Eşimi şahit gösterdiğimde bile 'soyadımız aynı' diye kabul etmiyorlar. Artık bu ayrımcılık son bulmalı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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