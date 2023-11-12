Görgülü şirket bir adım önde

Görgü kuralları; iş dünyasında saygınlık, rekabet üstünlüğü ve müşteri memnuniyeti konusunda önemli rol oynuyor. Yaşar Üniversitesinde görgü kuralları ve protokol dersi veren Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, kurum kültürünü belirleyen değerlerin odağına görgü kurallarını yerleştiren şirketlerin başarılarını ve rekabet güçlerini artırdığını söyledi. Oral, "Bir personelin üst kadrolara terfi ettirilmesinde mesleki bilgisi, deneyimi kadar kurumsal görgü kurallarına gösterdiği hassasiyet de göz önünde bulundurulan kriterlerden ve belirleyici unsurlardan biridir" dedi.

Hızla değişen dünyada ve gittikçe artan rekabet ortamında işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlerde satış potansiyellerini artırmak ve müşteri sadakati oluşturmak için büyük bir yarış içinde olduklarına dikkat çeken, kurumsal görgü kuralları alanında birçok konferans veren ve çok sayıda makalesi yayımlanan Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, "Şirketlerin bu bağlamda kurumsal görgü ve sosyal davranış kurallarına da özen göstermeleri gerekiyor. Müşteri, mal veya hizmet aldığı bir kurumdan ilgi, saygı ve değer görmek ister. Dolayısıyla kurumsal görgü kuralları, CRM olarak adlandırılan müşteri ilişkileri yönetiminin de olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Kurumsal görgü kuralları, kurum içinde paydaşlar arasında iş birliğini arttırdığı gibi iş yerinde profesyonelliği ve ciddiyeti pekiştirmede, müşteri memnuniyetinin, sadakatinin sağlanmasında, işletme içi iletişimin güçlenmesinde ve şirket itibarının oluşumunda çok önemli bir etkiye sahiptir" dedi.

"Nezaketi ve saygıyı kurumsal değer haline getiren işletmeler daha da başarılı olacaktır"

Personelin tutum ve davranışlarının kurumu da yansıttığını vurgulayan Oral, "Nezaketi ve saygıyı kurumsal değer haline getiren işletmeler daha da başarılı olacaktır. Saygı ve değer gören bir çalışan kendisini daha mutlu ve görev yaptığı kuruma daha bağlı hisseder ki bu da çalışma arkadaşları arasında uyumlu ve anlayışlı bir iş ortamına, keza etkili müşteri ilişkilerine dönüşür. Çalışanları, kendi aralarında ya da müşterilerle olan iletişimlerinde nezaketi ve saygıyı kurumsal vizyonlarının değişmez bir unsuru olarak içselleştirmeyi başaran işletmeler hem prestijlerini hem de iş potansiyellerini rakiplerine oranla çok daha fazla arttıracaklardır. Bu da genel müdürden kapıdaki güvenlik personeline kadar, bir şirkette çalışan herkesin kurumsal farkındalık içinde olması ve bu duyarlılığı paylaşmasıyla mümkündür. Görgü kurallarına önem vermeyen tek bir personel bile kurumun saygınlığına gölge düşürebilir" diye konuştu.

"Yöneticiyi belirler"

Oral, "Kurumsal görgü kurallarına özen gösteren personelin kariyeri de bu durumdan olumlu yönde etkilenir. Kurumsal görgü kurallarını içselleştiren çalışanlar, görev yaptıkları işletmelerin en güçlü yönetici adaylarıdır. Yapılan araştırmalar kurumsal işletmelerde bir çalışanın yönetici pozisyonuna yükseltilmesinde belirleyici kriterlerin başında temsil yeteneğinin geldiğini gösteriyor. Temsil yeteneği, direkt görgü kuralları ile bağlantılıdır. Kurumlar kendilerini nerede, ne zaman, nasıl davranmasını ne diyeceğini ne giyeceğini bilen kişilerin temsil etmesini isterler, zira bir kurumun en önemli sermayesi saygınlığıdır" diye konuştu. - İZMİR