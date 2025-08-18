Gönüllü Gençler Osmaneli'nde Buluştu

Gönüllü Gençler Osmaneli'nde Buluştu
Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, Osmaneli'nde tarihi ve kültürel güzellikleri keşfetti. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, gençlerle bir araya gelerek gönüllüğün önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü gençler Osmaneli'nde buluştu.

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü gençler Osmaneli'ne gelen gençlere ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç da gönüllü gençlerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Kılıç, gençlere tecrübelerini aktardı ve gönüllülüğün toplumdaki önemine dikkat çekti. Gençlere başarı dileklerini ileten Kılıç, bu tür projelerin gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
