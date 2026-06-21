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Kaymakam Odabaşı vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Odabaşı vatandaşlarla buluştu
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Feyza Nur Odabaşı, Kapalı Pazar Alanı'nı ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti, talep ve görüşleri dinledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı vatandaşlarla buluştu.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Kapalı Pazar Alanı'nı ziyaret ederek pazarda ürünlerini satışa sunan vatandaşlarla görüştü. Sebze, meyve ve doğal ürünlerin satışa sunulduğu pazarda üreticilerle sohbet eden Kaymakam Odabaşı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Kaymakam Odabaşı, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, "Alın teri ve emeğin değer bulduğu bu pazar alanında üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten, emek veren ve ilçemizin ekonomik hayatına katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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