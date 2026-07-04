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Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda bölüm taşınması tepkisi

Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda bölüm taşınması tepkisi
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Turan Eğitimcileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yaşar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Finans ve Bankacılık Bölümü'nün merkeze taşınmasına tepki gösterdi.

Turan Eğitimcileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yaşar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan Finans ve Bankacılık Bölümü'nün merkeze taşınmasına yönelik alınan karara tepki gösterdi. Mustafa Yaşar, yaptığı açıklamada, Finans ve Bankacılık Bölümü'nün üniversitenin merkez kampüsündeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlanmasına yönelik kararın, Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu işlevsiz hale getireceğini öne sürdü.

MUSTAFA YAŞAR'DAN BÖLÜM TAŞINMASI KARARINA TEPKİ

Turan Eğitimcileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yaşar, Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda bulunan Finans ve Bankacılık Bölümü'nün merkeze taşınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, söz konusu kararın uygulanması halinde yüksekokulun akademik yapısının zayıflayacağını belirterek, ilçelerdeki yükseköğretim kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLER VE PERSONELİN ETKİLENECEĞİ SAVUNULDU

Mustafa Yaşar, kararın uygulanması durumunda yaklaşık 220 öğrencinin eğitim sürecinin olumsuz etkileneceğini savundu. Yüksekokulda görev yapan 4 akademik ve 3 idari personelin durumunun da belirsizliğe sürükleneceğini ifade eden Yaşar, bu sürecin yalnızca eğitim kurumunu değil, ilçe ekonomisini ve esnafı da olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

REKTÖRLÜĞE KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'ne çağrıda bulunan Mustafa Yaşar, ilçelerdeki yükseköğretim kurumlarının güçlendirilmesi gerekirken mevcut bölümlerin merkeze taşınmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti. Finans ve Bankacılık Bölümü'nün Göksun'da faaliyetini sürdürmesini istediklerini vurgulayan Yaşar, söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti. Yaşar, yüksekokulun eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılması çağrısında bulundu.

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