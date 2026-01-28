Haberler

UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Korkutata: "Göç alanında çalışan kurumlara ayrılan uluslararası fonlar yüzde 40 azaldı"

UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Korkutata: 'Göç alanında çalışan kurumlara ayrılan uluslararası fonlar yüzde 40 azaldı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata, dünya genelindeki çatışmaların zorunlu göçü artırdığını, buna rağmen göç alanında çalışan kurumlara ayrılan uluslararası fonların 2024-2025 döneminde yaklaşık %40 azaldığını açıkladı. Ankara'da düzenlenen programda, Türkiye'nin göçmen sayısındaki artış ve sivil toplum kuruluşlarının önemi vurgulandı.

Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği (UGDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata, dünya genelinde artan çatışma ve krizlerin zorunlu göçü büyüttüğünü, buna karşın göç alanında çalışan kurumlara ayrılan uluslararası fonların 2024-2025 döneminde yaklaşık yüzde 40 azaldığını söyledi.

UGDD tarafından yürütülen " Türkiye'de Gelecek Dönem Hibe Programlaması için Kapsayıcı İstişareler" başlıklı araştırmanın sonuçları, Ankara'da bir otelde düzenlenen programla paylaşıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diplomatlar, bakanlık temsilcileri, milletvekilleri ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı program, UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata'nın açılış konuşması ile başladı. Korkutata, göçün insani, sosyal ve ekonomik boyutlarına dikkat çekerek, dünya genelinde artan çatışma ve krizlerin zorunlu göçü büyüttüğünü, buna karşın göç alanında çalışan kurumlara ayrılan uluslararası fonların 2024-2025 döneminde yaklaşık yüzde 40 azaldığını söyledi. Türkiye'nin en fazla göç alan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Korkutata, "İnsanlar ölüm riskini göze alarak yollara düşüyor. Bu alanda çalışan kurumlar çok hayırlı bir iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

Göç alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik uluslararası desteklerin son yıllarda ciddi oranda azaldığını belirten Korkutata, Türkiye'nin milyonlarca göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Programda mülteci yoğunluğunun ve deprem etkisinin yüksek olduğu öncelikli illerde gerçekleştirilen araştırmanın detayları da katılımcılarla paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı bu kez çok sert
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye

Paylaştığı rakamlar endişe verici: En fazla azalan 5. ülkeyiz
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye

Paylaştığı rakamlar endişe verici: En fazla azalan 5. ülkeyiz
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan