"Global Kalite Zirvesi" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti

İSTANBUL - "Global Kalite Zirvesi" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Diplomasi Başarı Ödülü verilirken "Global Kalite Ödülleri" sahiplerini buldu.

Daha önce Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris ve Amsterdam gibi başkentlerde gerçekleşen zirve, bu yıl da sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl "Onur Konuğu" olarak KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın katıldığı zirveye Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karaca, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve çok sayıda davetli katıldı. Saat 20.00'de başlayan törende ülkenin gelişmesine katkı sağlayan ve inovasyon alanında çalışmalarda bulunan firmalar ve alanında başarılı olan kişi ve kurumlara Global Kalite Ödülleri takdim edildi. Törende Yusuf Güney ve Gökçe Kırgız ödüllerinin takdiminden sonra şarkı söyledi.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile illa bir anlaşmaya zorunlu olmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Benden evvel bazen gerçekten bizi üzen açıklamalar da yapılıyordu. Özellikle Kıbrıs'taki bazı farklı görüşleri savunan her hal ve şartta, işte Kıbrıs'la bir anlaşmaya mahkumuz, düşüncesini savunanlar karşısında her zaman siyasette ben, biz illa bir anlaşmaya mahkum değiliz. Biz Türkiye'nin desteği ile Doğu Akdeniz'de bir Türk Devleti olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak, Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve onurlu bir şekilde yaşamanın bizler için ne kadar önemli olduğunu enerji kaynakları ile mavi vatanda Doğu Akdeniz'in o denizlerinde ulusal çıkarlarımızı korumak ve göklerde hava sahasında İHA'larla SİHA'larla üstünlüğümüzü sürdürebilmek ve dolayısıyla büyük Türkiye ile KKTC'nin birlikte var olduğu bu coğrafyada ulusal pozisyonumuz, ulusal duruşumuz, jeostratejik, jeopolitik ve savunma derinliği bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün her geçen gün daha da yükseldiği ve dolayısıyla yıllar evvel verilen mücadelenin Kıbrıs'ta kaybedilen insanlarımızın, şehitlerimizin, ödenen bedellerin, acıların, gözyaşlarının ve soykırımdan geçirilen Kıbrıs Türk Halkının esas itibari ile direnişinin ne kadar kutsal ve kadim olduğunu ve dolayısıyla Kıbrıs milli davasına hep birlikte sahip çıkmanın bizler için bir vatan görevi bir ülke görevi olduğunu hep vurgulayarak bu noktalara kadar geldim" şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin başta sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her vesileyle artık Kıbrıs'ta yeni dönemin Sayın Cumhurbaşkanı benim adımı vererek egemen eşitlik ve eşit ulusal statü, bu haklarımızın tescili ile ancak Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başlayacağı yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa Rumlarla ortaklık değil ama yan yana yaşayan 2 ayrı devletin iş birliği ile kuzeydeki devlet de elbette bir Türk Devleti olacaktır. Adı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir" dedi.

Lobin Uluslararası Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüketici Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fahri Ustaoğlu, "Sağlık sektöründe gelinen noktayı paylaştılar. 1980'li yıllarda Türkiye'de bir turistin muayene edilebilmesi büyük bir başarıyken artık Türkiye sağlık alanında bir odak noktası. Dün savunma alanında kapı kapı gezerken, bugün savunma sanayinde Türkiye kapısı sürekli çalınan bir ülke. Dün kendi doğal kaynaklarımızı arayamazken bugün uzaya uydu gönderen bir ülkeyiz. Türkiye yeni yönetim anlayışı ile 2 bin yıllık serüveninde bir zirve noktası yaşamakta. Bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Sayın cumhurbaşkanımızın, sen Ali isen ben de Veli'yim, diyebilme tavrı bize getirdiği o özgüven Kıbrıs cumhurbaşkanımızın Kıbrıs davasında çalışması da bizi gerçekten inanılmaz şekilde heyecanlandırıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'in çalışmalarını biz bu cesaret ve sürekli olarak masada kaybeden taraf olmaya alışmışken, ezilmişliğe ezikliğe alışmışken bir anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni masada savunan, gerekirse bağıran, gerekirse haklarını arayan bir noktaya getirmiş olması ve Türkiye'nin de bu noktadaki kayıtsız şartsız tutumu gerçekten ülkemiz adına gurur vericidir." şeklinde konuştu.