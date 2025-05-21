Gercüş'te Çiftçiler Karpuz ve Kavun Tohumlarını Toprağa Ekmeye Başladı

Gercüş'te Çiftçiler Karpuz ve Kavun Tohumlarını Toprağa Ekmeye Başladı
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Batman'ın Gercüş ilçesindeki çiftçiler, bereketli tarlalarda karpuz ve kavun tohumlarını toprakla buluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Üreticiler, verimli bir sezon geçirmek amacıyla sabah erken saatlerde tarlalarını hazırlıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, bereketli tarlalarda karpuz ve kavun tohumlarını toprağa ekmeye başladı. İlçedeki üreticiler, verimli bir sezon için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Çiftçiler, bu ayın ortasından itibaren karpuz ve kavun tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Gercüş ilçesinin üreticiler, verimli bir sezon geçirmek amacıyla sabahın erken saatlerinde gittikleri tarlalarında yoğun mesai harcıyor. Traktör ve sürüm ekipmanlarıyla işledikleri topraklarını ekime hazır hale getiren çiftçiler, daha sonra tohumları toprakla buluşturuyor.

Kimi üreticiler traktörle kimi üreticileri ise dededen kalma yöntemlerle atlarla ekim yapıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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