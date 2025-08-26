Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük'teki Spor Tesislerini İnceledi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük'te bulunan spor tesislerini gezdi .

İl Müdürü Demir, Kasımpaşa Stadı ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek tesislerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında ilk olarak Kasımpaşa Stadı'na geçen İl Müdürü Demir, burada saha zemini, tribünler ve soyunma odalarında yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Bozüyük Gençlik Merkezi'ne geçen Demir, merkezde gençlere yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri değerlendirdi. Demir, "Gençlerin sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için spor tesisleri önemli Bozüyük'teki tesislerimizi hem yenileme hem de geliştirme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Amacımız, gençlerimize en iyi imkanları sunmak" dedi. - BİLECİK