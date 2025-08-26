Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük'teki Spor Tesislerini İnceledi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük'teki Spor Tesislerini İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük'teki Kasımpaşa Stadı ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek tesislerdeki yenileme ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük'te bulunan spor tesislerini gezdi .

İl Müdürü Demir, Kasımpaşa Stadı ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek tesislerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında ilk olarak Kasımpaşa Stadı'na geçen İl Müdürü Demir, burada saha zemini, tribünler ve soyunma odalarında yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Bozüyük Gençlik Merkezi'ne geçen Demir, merkezde gençlere yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri değerlendirdi. Demir, "Gençlerin sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için spor tesisleri önemli Bozüyük'teki tesislerimizi hem yenileme hem de geliştirme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Amacımız, gençlerimize en iyi imkanları sunmak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.