Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bilecik'te yatırım incelemesi

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Salih Kablan, Bilecik'te yapımı devam eden yurt, stadyum ve gençlik kampı projelerini yerinde inceleyerek çalışmaların durumunu değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Kablan, Bilecik'te devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Kablan, Bilecik'te yapımı süren yurt inşaatı, stadyum inşaatı ile Söğüt Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı alanlarında inceleme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında devam eden projeleri yerinde inceleyen Kablan, çalışmaların son durumu hakkında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den bilgi aldı. İncelemelerde projelerin fiziki gerçekleşme oranları, planlanan takvim ve tamamlanma süreçleri ele alındı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecik'te gençlerimizin barınma, spor ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Sayın Daire Başkanımızla birlikte projelerimizi yerinde değerlendirerek süreci yakından takip ettik. Hedefimiz, bu yatırımları en kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunmak" dedi. - BİLECİK

