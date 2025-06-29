Geleneksel Tırpan Dövme Mesleği Yaşatılıyor

Geleneksel Tırpan Dövme Mesleği Yaşatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malazgirt'te Muzaffer Uçak, makineleşmeye rağmen geleneksel tırpan dövme ve ot biçme mesleğini sürdürüyor. Uçak, bu işi yapacak usta bulamamanın zorluklarını ve eski usulun doğallığını korumanın önemini vurguluyor.

Makineleşmenin gölgesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel mesleklerden biri olan tırpan dövme ve tırpanla ot biçme, Malazgirt'te yaşayan Muzaffer Uçak sayesinde hala yaşamaya devam ediyor.

Bir zamanlar köy hayatının vazgeçilmezi olan tırpan, artık nostaljik bir anı gibi hatırlanıyor. Makineleşmenin gölgesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel mesleklerden biri olan tırpan dövme ve tırpanla ot biçme, Malazgirt'te yaşatılmaya çalışılıyor. Adalar Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Uçak, modern ot biçme makinelerine rağmen geleneksel yöntemden vazgeçmiyor. Yıllarını bu işe adayan ve tırpanını kendi bileyen Muzaffer Uçak, artık bu işi yapan kimsenin kalmadığını söylüyor. Günlük 5 bin TL yevmiye vermesine rağmen bu işi yapacak usta bulamadığını belirten Uçak, "Ben hala eski usul tırpanla otlarımı biçiyorum. Tırpanı bilemek de ayrı bir iş. Bu meslek zamanla kayboldu. Şimdi herkes makineyle biçiyor ama makine doğallığı bozar. Biz eskilerden böyle öğrendik, böyle devam ediyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın hayatı dram çıktı

Köprüden atlayan iş insanının hayatı dram çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

Bodrum'da Salah'ı gören güzel oyuncu hemen telefonuna sarıldı
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevlerin sardığı köy tamamen küle döndü
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.